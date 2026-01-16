Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин высказался о перспективах команды в текущем сезоне РПЛ.

«С таким тренерским штабом, который они собрали, "Динамо" способно попасть в стыковые матчи и ниже. У Ролана Гусева нет большого опыта работы, Юрий Жирков вообще без опыта, а Роман Шаронов — это хороший парень, но это теоретик. К тому же те, кто уже был главным тренером, в душе им и остаются, поэтому это "пятая колонна".

Гусев взял себе в штаб "пятую колонну". Это никак не поспособствует улучшению качества игры и подъему по турнирной таблице. "Динамо", к сожалению, может опуститься. Один раз "Динамо" уже вылетало», — приводит слова Заварзина «Советский спорт».

В настоящий момент «Динамо» располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.