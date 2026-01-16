Нападающий «Ромы» Артем Довбик получил серьезную травму и выбыл из строя на длительный срок.

Артем Довбик globallookpress.com

6 января футболист вышел на поле в матче с «Лечче» на 60-й минуте при счете 2:0 в пользу «Ромы». Однако на 86-й минуте Довбик был вынужден покинуть поле из-за травмы. Это был его третий матч после почти двухмесячного перерыва, вызванного травмой, полученной в начале ноября.

По информации Sky Sport Italia, у Довбика диагностировано повреждение задней поверхности бедра, которое невозможно вылечить без хирургического вмешательства. После тщательного обследования было решено провести операцию.

Операция запланирована на понедельник в Финляндии. Ее будет проводить тот же хирург, который оперировал другого футболиста «Ромы» Лоренцо Пеллегрини в мае прошлого года.

Ожидается, что восстановление Довбика займет около 2-3 месяцев, как это было после операции Пеллегрини. Таким образом, форвард может вернуться на поле не раньше апреля.