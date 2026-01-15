Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поздравил свою команду с волевой победой над «Кельном» (3:1) в рамках 17-го тура Бундеслиги.

Венсан Компани globallookpress.com

«В этой игре "Кельн" был полон энергии, создавал нам неудобства от начала и до конца матча. Я очень доволен игрой "Баварии". Рекорд по голам в первом круге? Это пока не трофей, но это заслуга игроков. Поздравляю парней. Но завтра начинается вторая половина сезона. Теперь мы хотим выиграть второй круг. Травма Конни Лаймера? Он почувствовал что-то в икроножной мышце — завтра узнаем подробнее», — цитирует официальный сайт «Баварии» бельгийского специалиста.

Мюнхенцы продолжают уверенно лидировать в чемпионате Германии с 47 очками. «Кельн» (17) — 12-й.