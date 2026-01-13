Заслуженный тренер России Юрий Семин дал свою оценку приглашению Роланом Гусевым в тренерский штаб «Динамо» своих бывших партнеров по сборной Юрия Жиркова и Романа Шаронова.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Ролану Гусеву доверили работать до определенного времени. Ему комфортно работать с теми ребятами, которых он пригласил в свой штаб. Опять же, правильность решения покажет конечный результат по завершении чемпионата. В данной ситуации со стороны "Динамо" правильно пойти навстречу тренеру, который видит, как и с кем ему лучше работать», — сказал Семин «Чемпионату».

Ролан Гусев стал главным тренером «Динамо» после окончания первой части чемпионата. До этого он несколько матчей провел во главе бело-голубых в качестве исполняющего обязанности после увольнения Валерия Карпина.