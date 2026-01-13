13 января в Риме состоится матч «Ромы» и «Торино». Команды сыграют в матче 1/8 финала Кубка Италии. Старт встречи в 23:00 мск.
«Рома» постарается ответить за поражение в первом круге Серии А. Тогда туринцы победили на «Олимпико» 1:0. Накануне встречи «Рома» имеет две победы подряд, тогда как «Торино» проиграл два поединка подряд и 3 из 5 последних.
В прошлом сезоне «Рома» дошла до четвертьфинала, но там не смогла пройти «Милан». Удастся ли «римлянам» пройти еще дальше в этом году?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают такие котировки: 1.69 на победу «Ромы», 5.60 на победу «Торино», за 1.35 и 3.25 можно поставить на проход команд в четвертьфинал.
- Прогноз ИИ: «Рома» победит со счетом 1:0.
Трансляция матча
