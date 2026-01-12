Смогут ли римляне пробиться в четвертьфинал Кубка Италии?

ставка за 2.05 на матч Кубка Италии 13 января

13 января в матче 1/8 финала Кубка Италии сыграют «Рома» и «Торино». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Рома»

Путь к 1/8 финала: Римляне напрямую пробились на стадию 1/8 финала, где сыграют с неуступчивым «Торино». «Рома» будет иметь преимущество своего поля в предстощем поединке.

В чемпионате Италии команда продолжает бороться за 1-ю строчку в таблице. После 20-и туров «Рома» занимает 3-е место с 39-ю баллами, отставая от лидерства на 3 пункта.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А римляне обыграли «Сассуоло» со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме. До этого «Рома» с таким же счетом одолела «Лечче».

В последних 5-и встречах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот отрезок «Рома» уступила «Аталанте» (0:1) и «Ювентусу» (1:2), а также одолел «Дженоа» (3:1).

Не сыграют: Бэйли, Бове, Довбик, Голлини и Пеллегрини (у всех — травмы).

Состояние команды: «Рома» проводит просто отличный сезон, команда борется за чемпионство, а также готовиться пошуметь в Кубке Италии. У римлян есть все шансы на успех.

Лучший бомбардир «Ромы» в Серии А — это нападающий Матиас Суле. За 20 встреч в чемпионате Италии форвард забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

«Торино»

Путь к 1/8 финала: Команда начала свое выступление в Кубке Италии со стадии 1/32 финала, где удалось обыграть «Модену» со счетом 1:0, забив победный гол на 52-й минуте.

В 1/16 финала «Торино» досталась «Пиза», и ее удалось обыграть со счетом 1:0. Решающий гол на счету Чезаре Казадеи на 9-й минуте.

Последние матчи: В прошедшем поединке Серии А команда уступила «Аталанте» со счетом 0:2. Матчем ранее «Торино» также проиграл «Удинезе» (1:2), пропустив решающий гол на 82-й минуте.

В последних 5-и встречах команда дважды победила и трижды проиграла. За этот отрезок «Торино» удалось забить 6 голов при таком же количестве пропущенных.

Не сыграют: Савва и Схюрс (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Торино» пробуксовало в последних встречах, но в Кубке Италии команда выступает довольно здорово. При этом, у «Торино» не было такого серьезного противника на турнире, как «Рома».

В последнем очном поединке команда обыграла римлян со счетом 1:0. Получится ли на сей раз у «Торино» одержать победу? В гостях это будет сделать куда сложнее...

Статистика для ставок

В последних 2-х встречах «Рома» победила с одинаковыми счетами 2:0

«Торино», напротив, проиграл в 2-х последних встречах

В последнем очном поединке «Торино» обыграл «Рому» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.05, а победа «Торино» — в 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

Прогноз: «Торино» будет упираться до конца, а «Рома» точно забьет свои голы.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.05.

Прогноз: В 1-м тайме одна из команд выйдет вперед.

Ставка: В 1-м тайме только одна команда забьет за 1.80.