Каталонский футбольный клуб «Барселона» объявил на своем официальном сайте о подписании португальского защитника Жоау Канселу на правах аренды до конца текущего сезона. Финансовые условия сделки не озвучиваются.

Жоау Канселу globallookpress.com

Хотя Канселу принадлежит саудовскому клубу «Аль-Хиляль», он будет выступать за «Барселону» в течение оставшейся части сезона.

31-летний футболист присоединился к «Аль-Хилялю» летом 2024 года. В текущем сезоне он сыграл шесть матчей за команду во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Контракт Канселу с «Аль-Хилялем» действует до июня 2027 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость португальца составляет 10 миллионов евро.