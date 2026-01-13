«Ахмат» обнародовал расписание товарищеских матчей на тренировочном сборе в Турции.

Футбольный клуб «Ахмат» globallookpress.com

13 января команда сыграет с сербским «Нови-Пазар», а 18 января — с «ОФК Белград». На втором этапе подготовки, который пройдет в феврале, «Ахмат» встретится с северомакедонским «Вардаром» (29 января) и сербским «Вождовацем» (2 февраля).

На третьем этапе, который начнется 11 февраля, грозненцы сыграют с киргизским «Барсом», узбекистанским АГМК и российской «Балтикой».

После 18 туров РПЛ сезона 2025/26 «Ахмат» имеет в своем активе 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.