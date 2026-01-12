Заместитель председателя правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал трансфер защитника Игоря Дивеева из ЦСКА.
«При этом трансфере "Зенит" руководствовался тем, что, во‑первых, получает игрока сборной России, во‑вторых, игрока хорошего уровня с российским паспортом в центре обороны, что дает тренерскому штабу возможность варьировать состав. При этом надо учесть, что "Зенит" обменял основного защитника команды‑соперницы на нападающего, который в "Зените" уже не получал много игрового времени в первой части чемпионата. Конечно, пока нельзя сказать, для кого эта сделка выгоднее — для "Зенита" или ЦСКА, это покажет время. Но будем надеяться, что от этого обмена выиграют обе команды.
Как оценим эту сделку с финансовой точки зрения? Опять же, смотря от чего отталкиваться. Сейчас можно констатировать, что сделка завершена по взаимному согласию клубов и оба могут быть довольны», — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».
В обратном направлении отправился нападающий из Аргентины Лусиано Гонду.