Заместитель председателя правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал трансфер защитника Игоря Дивеева из ЦСКА.

Игорь Дивеев globallookpress.com

«При этом трансфере "Зенит" руководствовался тем, что, во‑первых, получает игрока сборной России, во‑вторых, игрока хорошего уровня с российским паспортом в центре обороны, что дает тренерскому штабу возможность варьировать состав. При этом надо учесть, что "Зенит" обменял основного защитника команды‑соперницы на нападающего, который в "Зените" уже не получал много игрового времени в первой части чемпионата. Конечно, пока нельзя сказать, для кого эта сделка выгоднее — для "Зенита" или ЦСКА, это покажет время. Но будем надеяться, что от этого обмена выиграют обе команды.

Как оценим эту сделку с финансовой точки зрения? Опять же, смотря от чего отталкиваться. Сейчас можно констатировать, что сделка завершена по взаимному согласию клубов и оба могут быть довольны», — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».

В обратном направлении отправился нападающий из Аргентины Лусиано Гонду.