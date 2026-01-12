Наставник «Реала» Хаби Алонсо недоволен поражением своей команды в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» (2:3), но все равно с оптимизмом смотрит в будущее.

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо globallookpress.com

«Смешанные чувства: с одной стороны, разочарование из-за того, что не удалось выиграть титул.  С другой — гордость за то, как команда выступила.  Мы боролись до конца.  Финальный матч был очень равным, с разными моментами.  Команда пыталась до последнего, и все было очень близко.

У команды было отличное отношение к делу, большая самоотдача.  Я знал, что будут моменты, когда нам придется обороняться без мяча, проявлять стойкость, сохранять контроль и уверенность в своих действиях.  В первые 30 минут мы почти не пропускали.  За очень короткое время произошло многое.  Во втором тайме мы хорошо начали играть слева с Винисиусом.  После рикошета мы пропустили гол (2:3), и я был уверен, что у нас будут шансы сравнять.  Нам не хватило точности, чтобы дойти до пенальти.

Винисиус держался очень хорошо до 85-й минуты, он попросил замену из-за усталости — была большая влажность.  Он создавал дисбаланс, забил эффектный гол, постоянно угрожал на своем фланге.  Мы недовольны результатом, но можем извлечь позитивные моменты для сезона.  Сейчас главное — вернуть игроков после травм.

Мбаппе должен был выйти как раз перед тем, как мы пропустили третий гол.  Мы хотели получить преимущество, угрозу, задействовать его между линиями и на свободном пространстве.  Он дал нам это немного позже.  Жаль, что к тому моменту мы уже уступали в счете, но мы хотели усилить давление с ним в атаке», — сказал сразу после игры Алонсо изданию Diario AS.

В прошлом году Суперкубок также выиграла «Барселона», а сезоном ранее «Реал».