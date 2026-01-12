Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал возможный уход капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова в ЦСКА этой зимой.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Баринов нужен "Локомотиву" весной, однозначно. Нет смысла продавать его за копейки. Те суммы, которые хочет клуб, ЦСКА, думаю, просто не станет платить. За меньше чем миллион евро продавать его вообще бессмысленно. Если предложат 2,5–3 миллиона евро, тогда, наверное, можно подумать. Это уже какие-то хорошие деньги для клуба. Но за меньшую сумму смысла нет», — цитирует Сенникова «Советский спорт».

Ранее появилась информация, что игрок отказался продлевать контракт с «Локомотивом» на предложенных условиях и согласился на переход в ЦСКА.

Контракт Баринова с «Локомотивом» действует до июня 2026 года. Воспитанник «железнодорожников» в текущем сезоне сыграл 24 матча, забив три гола и отдав семь результативных передач.