Футболист московского «Динамо» Даниил Фомин поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

Даниил Фомин globallookpress.com

«Жду, что мы выправим ситуацию в таблице и будем бороться за Кубок.  Думаю, это сейчас самое главное.  Самое главное — результаты команды, нам всем важно выправить сложившуюся ситуацию в таблице, подняться как можно выше и удачно сыграть в Кубке.  У нас хорошие шансы, так что будем усердно готовиться», — сказал Фомин «Чемпионату».

После 18 туров чемпионата России «Динамо» занимает 10-е место с 21 очком.  Первым матче в новом году для московского клуба в РПЛ станет поединок против «Крыльев Советов» 1 марта.