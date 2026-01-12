Футболист московского «Динамо» Даниил Фомин поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

Даниил Фомин globallookpress.com

«Жду, что мы выправим ситуацию в таблице и будем бороться за Кубок. Думаю, это сейчас самое главное. Самое главное — результаты команды, нам всем важно выправить сложившуюся ситуацию в таблице, подняться как можно выше и удачно сыграть в Кубке. У нас хорошие шансы, так что будем усердно готовиться», — сказал Фомин «Чемпионату».

После 18 туров чемпионата России «Динамо» занимает 10-е место с 21 очком. Первым матче в новом году для московского клуба в РПЛ станет поединок против «Крыльев Советов» 1 марта.