Агент полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова Алексей Бабырь прокомментировал ситуацию с будущим хавбека.

Денис Макаров globallookpress.com

«Денис едет на сбор с "Динамо", у него действующий договор еще полгода. А так, мы находимся в контакте с разными клубами. В том числе общаемся с клубами из Китая», — цитирует Бабыря «Матч ТВ».

Напомним, ранее сам Макаров заявлял о том, что покинет «Динамо», если Ролан Гусев останется тренером команды.

В нынешнем сезоне 27‑летний Макаров провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал один ассист.