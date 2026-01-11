Капитан и защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль выразил полную поддержку главному тренеру команды Хаби Алонсо.

Даниэль Карвахаль globallookpress.com

«Мы все на 100% поддерживаем Хаби Алонсо. Он остается спокойным, его идеи остаются ясными и неизменными. Когда результаты плохие, всегда начинаются слухи, но мы точно на стороне Хаби», — заявил Карвахаль на пресс-конференции.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что некоторые игроки «Королевского клуба» недовольны методами испанского специалиста. Хаби Алонсо был назначен главным тренером «Реала» летом прошлого года. После 19 туров Ла Лиги «сливочные» набрали 45 очков и занимают второе место в турнирной таблице.