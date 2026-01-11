Нападающий Карим Бензема получил предложение от саудовского клуба «Аль-Иттихад» о продлении контракта до лета 2028 года, как сообщил журналист Николо Скира. Его текущий контракт с командой истекает 30 июня, и переговоры между сторонами продолжаются.

Карим Бензема globallookpress.com

В текущем сезоне Бензема сыграл десять матчей за «Аль-Иттихад», забив семь голов. Форвард перешел в клуб в июле 2023 года в статусе свободного агента после завершения контракта с мадридским «Реалом», где он выступал с 2009 года.

По итогам 13 туров в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» занимает шестую позицию с 26 очками. Отметим, что у команды серия из пяти побед во внутреннем первенстве.