Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о выступлении команды в последних сезонах.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«Позапрошлым летом "Балтика" играла в финале Кубка. Это было неожиданно? В этом сезоне команда в пятерке РПЛ — тоже неожиданное? Мне кажется, здесь уже тенденция. Мы не "Лестер" или "Кайзерслаутерн" — плавно, поступательно развиваемся. Если не сейчас, то будем ставить самые высокие задачи позже. Но они есть. "Балтика" — спортивный клуб, мы амбициозны и всё делаем во благо результата», — приводит слова Измайлова «Чемпионат».

Калининградский клуб в текущем сезоне занимает 5-е место в РПЛ, набрав 35 очков.

«Балтика» в сезоне-2023/2024 дошла до финала Кубка России, где уступила в решающей встрече «Зениту».