В матче 1/32 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» в родных стенах разгромил «Шрусбери Таун» со счетом 6:1.

В составе победителей хет-триком отметился Йорген Странд Ларсен, а также по голу забили Джон Ариас, Родригу Гомеш и Толуваласе Арокодаре. За гостей отличился Джон Маркус с пенальти.

Результат матча

Вулверхэмптон Вулвергемптон 4:1 Шрусбери Таун Англия. Кубок ФА

1:0 Йёрген Странн Ларсен 9' 2:0 Джон Арьяс 11' 2:1 Джон Маркиз 26' пен. 3:1 Йёрген Странн Ларсен 41' 4:1 Йёрген Странн Ларсен 58'

Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Мэтт Доэрти, Сантьяго Буэно, Ладислав Крейчи, Джексон Тшатшуа ( Родригу Гомеш 60' ), Давид Мёллер Вольфе, Джон Арьяс, Жуан Гомес ( Матеуш Мане 61' ), Андре, Хван Хи Чан ( Толу Арокадаре 74' ), Йёрген Странн Ларсен ( Fer Lopez 74' )

Шрусбери Таун: Лука Хул, Томми Макдермотт, Сэм Клукас, Джош Руффельс, Джон Маркиз, Исмал Кабия, Iwan Morgan, Taylor Perry, Will Boyle, Tom Anderson, Elyh Harrison

Жёлтые карточки: Джош Руффельс 14' (Шрусбери Таун), Tom Anderson 69' (Шрусбери Таун)