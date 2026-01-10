В матче 1/32 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» в родных стенах разгромил «Шрусбери Таун» со счетом 6:1.
В составе победителей хет-триком отметился Йорген Странд Ларсен, а также по голу забили Джон Ариас, Родригу Гомеш и Толуваласе Арокодаре. За гостей отличился Джон Маркус с пенальти.
Результат матча
ВулверхэмптонВулвергемптон4:1Шрусбери ТаунАнглия. Кубок ФА
1:0 Йёрген Странн Ларсен 9' 2:0 Джон Арьяс 11' 2:1 Джон Маркиз 26' пен. 3:1 Йёрген Странн Ларсен 41' 4:1 Йёрген Странн Ларсен 58'
Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Мэтт Доэрти, Сантьяго Буэно, Ладислав Крейчи, Джексон Тшатшуа (Родригу Гомеш 60'), Давид Мёллер Вольфе, Джон Арьяс, Жуан Гомес (Матеуш Мане 61'), Андре, Хван Хи Чан (Толу Арокадаре 74'), Йёрген Странн Ларсен (Fer Lopez 74')
Шрусбери Таун: Лука Хул, Томми Макдермотт, Сэм Клукас, Джош Руффельс, Джон Маркиз, Исмал Кабия, Iwan Morgan, Taylor Perry, Will Boyle, Tom Anderson, Elyh Harrison
Жёлтые карточки: Джош Руффельс 14' (Шрусбери Таун), Tom Anderson 69' (Шрусбери Таун)
Таким образом, «Вулверхэмптон» смог пробиться в 1/16 финала Кубка Англии, а для «Шрусбери Таун» участие в турнире завершено.