В матче 19-го тура испанской Примеры «Вильярреал» в родных стенах переиграл «Алавес» со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Альберто Молейро на 49-й минуте, Жерар Морено на 55-й минуте и Жорж Микаутадзе на 75-й минуте. За гостей забил Тони Мартинес на 85-й минуте.
Результат матча
ВильярреалВильярреал3:1АлавесВитория
1:0 Альберто Молейро 49' 2:0 Херар Морено 55' 3:0 Жорж Микаутадзе 75' 3:1 Тони Мартинес 82'
Вильярреал: Луис Жуниор, Сантьяго Моуриньо, Хуан Фойт, Ренато Вейга, Альфонсо Педраса (Тани Олувасейи 82'), Тажон Бушанан (Томас Парти 64'), Даниэль Парехо (Николя Пепе 64'), Сантьяго Комесанья, Альберто Молейро (Серхи Кардона 77'), Айосе Перес (Херар Морено 46'), Жорж Микаутадзе
Алавес: Антонио Сивера, Виктор Парада, Хон Пачеко, Факундо Теналья, Хонни Отто (Андер Гевара 59'), Карлос Аленья (Абде Реббах 80'), Пабло Ибаньес (Юссеф Энрикес 59'), Хон Гуриди (Aitor Manas 80'), Антонио Бланко, Тони Мартинес, Карлос Висенте
Жёлтые карточки: Карлос Аленья 10' (Алавес), Хонни Отто 45' (Алавес)
Благодаря этой победе «Вилярреал» набрал 41 очко. Команда занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» с 19 баллами идет 15-м.