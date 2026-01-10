В матче 19-го тура испанской Примеры «Вильярреал» в родных стенах переиграл «Алавес» со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Альберто Молейро на 49-й минуте, Жерар Морено на 55-й минуте и Жорж Микаутадзе на 75-й минуте. За гостей забил Тони Мартинес на 85-й минуте.

Результат матча Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Витория 1:0 Альберто Молейро 49' 2:0 Херар Морено 55' 3:0 Жорж Микаутадзе 75' 3:1 Тони Мартинес 82' Вильярреал: Луис Жуниор, Сантьяго Моуриньо, Хуан Фойт, Ренато Вейга, Альфонсо Педраса ( Тани Олувасейи 82' ), Тажон Бушанан ( Томас Парти 64' ), Даниэль Парехо ( Николя Пепе 64' ), Сантьяго Комесанья, Альберто Молейро ( Серхи Кардона 77' ), Айосе Перес ( Херар Морено 46' ), Жорж Микаутадзе Алавес: Антонио Сивера, Виктор Парада, Хон Пачеко, Факундо Теналья, Хонни Отто ( Андер Гевара 59' ), Карлос Аленья ( Абде Реббах 80' ), Пабло Ибаньес ( Юссеф Энрикес 59' ), Хон Гуриди ( Aitor Manas 80' ), Антонио Бланко, Тони Мартинес, Карлос Висенте Жёлтые карточки: Карлос Аленья 10' (Алавес), Хонни Отто 45' (Алавес)

Статистика матча 4 Удары в створ 5 3 Удары мимо 6 44 Владение мячом 56 1 Угловые удары 5 10 Фолы 14

Благодаря этой победе «Вилярреал» набрал 41 очко. Команда занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» с 19 баллами идет 15-м.