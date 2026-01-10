Форвард самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков рассказал, когда сможет проводить полноценные тренировки с командой.

Вадим Раков globallookpress.com

«По динамике моё восстановление идёт хорошо. Уже хожу без костылей, осталось пообщаться с врачами, чтобы они посмотрели ногу — как она будет вести себя при нагрузках. От этого и будем отталкиваться. Насколько знаю, вполне вероятно, что к концу февраля, дай бог, буду тренироваться в общей группе. Может быть, раньше, может, позже. Всё зависит от того, будет ли боль или нет», — сказал Раков «Чемпионату».

В начале сентября 21-летний игрок получил перелом плюсневой кости. Раков принадлежит «Локомотиву», но играет на правах аренды за «Крылья Советов». В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.