Нигерия одержала победу над Алжиром (2:0) в матче 1/4 финала Кубка африканских наций.
В составе номинальных гостей голы записали на свой счет Виктор Осимхен на 47-й минуте и Акор Адамс на 57-й минуте.
Результат матча
АлжирАлжир0:2НигерияАбуджа
0:1 Виктор Осимхен 47' 0:2 Акор Адамс 57'
Алжир: Лука Зидан, Айсса Манди, Рами Бенсебаини, Райан Айт Нури, Хишем Будауи (Химад Абделли 81'), Рамиз Зерруки (Baghdad Bounedjah 60'), Рияд Марез (Анис Хадж-Мусса 60'), Ибрахим Маца (Adil Boulbina 61'), Фарес Шаиби, Мохамед Амура (Redouane Berkane 81'), Rafik Belghali
Нигерия: Стэнли Нвабили, Бруно Оньемаечи, Кэлвин Бейсси, Адесево Аджайи, Вильфред Ндиди (Моузес Саймон 69'), Фрэнк Аниика (Рафаэль Оньедика 69'), Брайт Осави-Самуэль (Иго Огбу 90'), Виктор Осимхен, Акор Адамс (Чидози Авазим 86'), Адемола Лукман (Фисайо Деле-Баширу 87'), Алекс Айуоби
Жёлтые карточки: Рамиз Зерруки 15', Мохамед Амура 28', Райан Айт Нури 62', Анис Хадж-Мусса 68', Хишем Будауи 75' — Вильфред Ндиди 67', Стэнли Нвабили 85'
По итогам этого противостояния Нигерия пробилась в полуфинал Кубка африканских наций, а Алжир завершил свое выступление на турнире.