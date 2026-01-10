Нигерия одержала победу над Алжиром (2:0) в матче 1/4 финала Кубка африканских наций.

В составе номинальных гостей голы записали на свой счет Виктор Осимхен на 47-й минуте и Акор Адамс на 57-й минуте.

Результат матча

Алжир Алжир 0:2 Нигерия Абуджа

0:1 Виктор Осимхен 47' 0:2 Акор Адамс 57'

Алжир: Лука Зидан, Айсса Манди, Рами Бенсебаини, Райан Айт Нури, Хишем Будауи ( Химад Абделли 81' ), Рамиз Зерруки ( Baghdad Bounedjah 60' ), Рияд Марез ( Анис Хадж-Мусса 60' ), Ибрахим Маца ( Adil Boulbina 61' ), Фарес Шаиби, Мохамед Амура ( Redouane Berkane 81' ), Rafik Belghali

Нигерия: Стэнли Нвабили, Бруно Оньемаечи, Кэлвин Бейсси, Адесево Аджайи, Вильфред Ндиди ( Моузес Саймон 69' ), Фрэнк Аниика ( Рафаэль Оньедика 69' ), Брайт Осави-Самуэль ( Иго Огбу 90' ), Виктор Осимхен, Акор Адамс ( Чидози Авазим 86' ), Адемола Лукман ( Фисайо Деле-Баширу 87' ), Алекс Айуоби

Жёлтые карточки: Рамиз Зерруки 15', Мохамед Амура 28', Райан Айт Нури 62', Анис Хадж-Мусса 68', Хишем Будауи 75' — Вильфред Ндиди 67', Стэнли Нвабили 85'