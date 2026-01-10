Нигерия одержала победу над Алжиром (2:0) в матче 1/4 финала Кубка африканских наций.

Виктор Осимхен — нападающий сборной Нигерии
Виктор Осимхен — нападающий сборной Нигерии globallookpress.com

В составе номинальных гостей голы записали на свой счет Виктор Осимхен на 47-й минуте и Акор Адамс на 57-й минуте.

Результат матча

АлжирАлжирАлжир0:2НигерияНигерияАбуджа
0:1 Виктор Осимхен 47' 0:2 Акор Адамс 57'
Алжир:  Лука Зидан,  Айсса Манди,  Рами Бенсебаини,  Райан Айт Нури,  Хишем Будауи (Химад Абделли 81'),  Рамиз Зерруки (Baghdad Bounedjah 60'),  Рияд Марез (Анис Хадж-Мусса 60'),  Ибрахим Маца (Adil Boulbina 61'),  Фарес Шаиби,  Мохамед Амура (Redouane Berkane 81'),  Rafik Belghali
Нигерия:  Стэнли Нвабили,  Бруно Оньемаечи,  Кэлвин Бейсси,  Адесево Аджайи,  Вильфред Ндиди (Моузес Саймон 69'),  Фрэнк Аниика (Рафаэль Оньедика 69'),  Брайт Осави-Самуэль (Иго Огбу 90'),  Виктор Осимхен,  Акор Адамс (Чидози Авазим 86'),  Адемола Лукман (Фисайо Деле-Баширу 87'),  Алекс Айуоби
Жёлтые карточки:  Рамиз Зерруки 15',  Мохамед Амура 28',  Райан Айт Нури 62',  Анис Хадж-Мусса 68',  Хишем Будауи 75'  —  Вильфред Ндиди 67',  Стэнли Нвабили 85'

По итогам этого противостояния Нигерия пробилась в полуфинал Кубка африканских наций, а Алжир завершил свое выступление на турнире.