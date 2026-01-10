Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал выступление полузащитника Жерсона в «Зените».

Жерсон
Жерсон globallookpress.com

«Было видно, что Жерсон не очень счастлив в "Зените" с самого начала. "Зенит" сделал хорошую сделку.  Для меня совершенно не оправдались ожидания, возложенные на Жерсона перед приходом.  Это личная судьба и жизнь человека.  Чтобы заиграть, нужно попасть в свою команду, в свою страну и к своему тренеру.  Много слагаемых.  Понятно, что человек обладает всеми качествами, но не получилось.  Так бывает.  Хорошо, что "Зенит" вовремя пошёл на эту сделку», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что «Крузейро» достиг договоренности с «Зенитом» о переходе игрока.

Жерсон перешел в «Зенит» минувшим летом и с тех пор провел 15 матчей во всех турнирах, забив два гола.