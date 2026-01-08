«Манчестер Сити» снова получил шанс сократить отставание от лидера — и снова им не воспользовался. Домашняя ничья с «Брайтоном» стала третьей подряд для команды Пепа Гвардиолы и ещё одним симптомом системного спада, нехватки свежести, проблем с контролем игры и хрупкости обороны. Пенальти Эрлинга Холанна дал хозяевам преимущество, но оно оказалось слишком шатким. Каору Митома оставил «Сити» без двух очков, а чемпионскую интригу — без прежнего напряжения.

Результат матча Манчестер Сити Манчестер 1:1 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув 1:0 Эрлинг Холанд 41' пен. 1:1 Каору Митома 60' Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Абдукодир Хусанов, Натан Аке ( Райан Шерки 73' ), Бернарду Силва, Тейьяни Рейндерс, Николас Гонсалес ( Родриго Эрнандес 64' ), Филип Фоден ( Nico O'Reilly 73' ), Жереми Доку, Эрлинг Холанд, Матеус Нунес ( Рико Льюис 73' ), Max Alleyne Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Максим Де Кёйпер, Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Каору Митома ( Джеймс Милнер 83' ), Диего Гомес ( Дэнни Уэлбек 77' ), Ферди Кадиоглу, Паскаль Грос, Ясин Аяри ( Tom Watson 83' ), Джек Хиншелвуд, Жоржиньо Рюттер ( Браян Груда 77' ) Жёлтые карточки: Джанлуиджи Доннарумма 60' — Льюис Данк 29', Паскаль Грос 41', Ян Паул ван Хекке 53', Максим Де Кёйпер 60', Каору Митома 69', Tom Watson 89'

Статистика матча 6 Удары в створ 3 10 Удары мимо 3 60 Владение мячом 40 6 Угловые удары 2 2 Офсайды 3 6 Фолы 16

К матчу с «Брайтоном» «Сити» подошёл в непривычно уязвимом состоянии. Травмы Рубена Диаша и Йошко Гвардиола вынудили Гвардиолу пойти на экстренные меры. В центре обороны дебютировал двадцатилетний Макс Аллейн, который только что вернулся из аренды в «Уотфорде». Его партнёром стал Абдукодир Хусанов с всё ещё минимальным опытом на таком уровне.

Нервозность чувствовалась сразу. Уже на старте встречи Джанлуиджи Доннарумма едва не превратил простой пас назад в автогол, позволив мячу прокатиться в опасной близости от линии ворот. Это был тревожный сигнал о том, что у «Сити» не только экспериментальная защита, но и отсутствует прежняя уверенность в самых базовых эпизодах.

Долгое владение «Сити» и плотный блок «Брайтона»

Гости сознательно отказались от высокого прессинга. При позиционных атаках «Сити» перед штрафной выстраивалась плотная линия из восьми жёлтых футболок, и хозяевам приходилось искать сантиметры между соперниками, а не привычные коридоры.

Темп был вязким. Фил Фоден, действовавший в центре, почти не влиял на игру: между линиями ему попросту не оставляли пространства. Самым живым игроком у «Сити» выглядел Жереми Доку, он регулярно обыгрывал один в один, заставлял защитников пятиться, зарабатывал фолы и создавал напряжение за счёт дриблинга. Но завершения этим эпизодам не хватало. Стандарты выглядели одним из немногих путей к голу, что нечасто бывает у «Сити». Аллейн неудачно сыграл головой на ближней штанге, Бернарду Силва бил прямо во вратаря после угловых, но системного давления это не давало.

Несмотря на осторожную модель, «Брайтон» чувствовал слабости в обороне соперника. Ферди Кадиоглу выходил один на один, но Доннарумма спас. Жоржиньо Рюттер едва не убежал на рандеву с кипером, однако скорость Хусанова в последний момент исправила позиционную ошибку партнёров. Да, «Сити» больше владел мячом, но именно гости чаще получали пространство для вертикальных выпадов.

Пенальти Холанда — иллюзия контроля

Развязка первого тайма пришла не как следствие позиционного давления, а после индивидуальной вспышки. Доку обыграл соперника и оказался на газоне после подката Диего Гомеса. Арбитр Томас Брамалл момент пропустил, и лишь ВАР смог разобраться в ситуации.

Эрлинг Холанн подошёл к точке хладнокровно реализовал пенальти, забив свой 150-й мяч за «Манчестер Сити». Этот гол временно снял напряжение, но от этого игра хозяев не стала ни быстрее, ни острее. Даже эмоциональная перепалка Гвардиолы с Фабианом Хюрцелером на бровке выглядела скорее следствием накопившегося раздражения, чем реакции на конкретный эпизод.

После перерыва «Сити» получил запоздалый подарок на Рождество. Ясин Айяри отдал мяч прямо в ноги Бернарду Силве в восьми метрах от ворот. Капитан убрал мяч под себя, но пробил в сантиметрах от штанги — момент, который при таком счёте мог бы стать решающим.

Дальше картина не улучшилась. Холанн пытался оживить игру рывками и борьбой, но Ян Пол ван Хекке грамотно перекрывал зоны, а подстраховка «Брайтона» работала чётко. При этом усталость «Сити» становилась всё заметнее, темп падал, передачи замедлялись, а переходы в оборону выглядели всё более тяжёлыми.

Митома наказывает за пассивность

Чувство, что одного гола будет недостаточно, витало над стадионом. Оно подтвердилось в середине тайма. «Сити» позволил Каору Митоме принять мяч, развернуться и сместиться под рабочую ногу. Пространство, которое при других обстоятельствах закрывается автоматически, осталось свободным.

Удар оказался точным, а Доннарумма был бессилен. Этот гол стал логичным итогом второго тайма, в котором «Брайтон» выглядел свежее и смелее. После счёта 1:1 инициатива и вовсе полностью перешла к «Брайтону». Матеуш Нуньеш не попал головой из выгодной позиции, а затем Митома вырезал передачу на Гомеса — парагваец бил уже практически в пустые ворота, но умудрился отправить мяч мимо.

Гвардиола выпустил всех оставшихся опытных игроков, включая Райана Шерки, пытаясь вернуть энергию и агрессию. И моменты были — удар Холанна с линии вынесли с ленточки, ещё одна ошибка Айяри подарила шанс уже Шерки, а затем и Холанну, но норвежец пробил прямо во вратаря. Дважды «Сити» получил мяч буквально на блюдце, и оба раза не сумел воспользоваться.

Третья ничья подряд и тревожные выводы

Финальный свисток зафиксировал ничью, которая для «Брайтона» выглядела заслуженным результатом, а для «Манчестер Сити» — очередным упущенным шансом. За неделю команда потеряла шесть очков, а «Арсенал» получил возможность уйти в отрыв на восемь. Да, кадровые проблемы очевидны. Да, нагрузка и плотный календарь сказываются. Но ключевая проблема, кажется, глубже.

«Сити» всё реже контролирует матчи так, как привык, и всё чаще зависит от отдельных эпизодов, а не от системного давления. Даже юбилейный гол Холанна в этой игре оказался скорее статистической вехой, чем поворотным моментом. Чемпионская гонка ещё формально не завершена, но такие вечера на «Этихаде» делают её всё менее похожей на привычный сценарий последних лет.