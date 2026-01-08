Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Манчестер Сити» снова получил шанс сократить отставание от лидера — и снова им не воспользовался. Домашняя ничья с «Брайтоном» стала третьей подряд для команды Пепа Гвардиолы и ещё одним симптомом системного спада, нехватки свежести, проблем с контролем игры и хрупкости обороны. Пенальти Эрлинга Холанна дал хозяевам преимущество, но оно оказалось слишком шатким. Каору Митома оставил «Сити» без двух очков, а чемпионскую интригу — без прежнего напряжения.

К матчу с «Брайтоном» «Сити» подошёл в непривычно уязвимом состоянии.  Травмы Рубена Диаша и Йошко Гвардиола вынудили Гвардиолу пойти на экстренные меры.  В центре обороны дебютировал двадцатилетний Макс Аллейн, который только что вернулся из аренды в «Уотфорде».  Его партнёром стал Абдукодир Хусанов с всё ещё минимальным опытом на таком уровне.

Нервозность чувствовалась сразу.  Уже на старте встречи Джанлуиджи Доннарумма едва не превратил простой пас назад в автогол, позволив мячу прокатиться в опасной близости от линии ворот.  Это был тревожный сигнал о том, что у «Сити» не только экспериментальная защита, но и отсутствует прежняя уверенность в самых базовых эпизодах.

Долгое владение «Сити» и плотный блок «Брайтона»

Гости сознательно отказались от высокого прессинга.  При позиционных атаках «Сити» перед штрафной выстраивалась плотная линия из восьми жёлтых футболок, и хозяевам приходилось искать сантиметры между соперниками, а не привычные коридоры.

Темп был вязким.  Фил Фоден, действовавший в центре, почти не влиял на игру: между линиями ему попросту не оставляли пространства.  Самым живым игроком у «Сити» выглядел Жереми Доку, он регулярно обыгрывал один в один, заставлял защитников пятиться, зарабатывал фолы и создавал напряжение за счёт дриблинга.  Но завершения этим эпизодам не хватало.  Стандарты выглядели одним из немногих путей к голу, что нечасто бывает у «Сити».  Аллейн неудачно сыграл головой на ближней штанге, Бернарду Силва бил прямо во вратаря после угловых, но системного давления это не давало.

Несмотря на осторожную модель, «Брайтон» чувствовал слабости в обороне соперника.  Ферди Кадиоглу выходил один на один, но Доннарумма спас.  Жоржиньо Рюттер едва не убежал на рандеву с кипером, однако скорость Хусанова в последний момент исправила позиционную ошибку партнёров.  Да, «Сити» больше владел мячом, но именно гости чаще получали пространство для вертикальных выпадов.

Пенальти Холанда — иллюзия контроля

Развязка первого тайма пришла не как следствие позиционного давления, а после индивидуальной вспышки.  Доку обыграл соперника и оказался на газоне после подката Диего Гомеса.  Арбитр Томас Брамалл момент пропустил, и лишь ВАР смог разобраться в ситуации.

Эрлинг Холанн подошёл к точке хладнокровно реализовал пенальти, забив свой 150-й мяч за «Манчестер Сити».  Этот гол временно снял напряжение, но от этого игра хозяев не стала ни быстрее, ни острее.  Даже эмоциональная перепалка Гвардиолы с Фабианом Хюрцелером на бровке выглядела скорее следствием накопившегося раздражения, чем реакции на конкретный эпизод.

После перерыва «Сити» получил запоздалый подарок на Рождество.  Ясин Айяри отдал мяч прямо в ноги Бернарду Силве в восьми метрах от ворот.  Капитан убрал мяч под себя, но пробил в сантиметрах от штанги — момент, который при таком счёте мог бы стать решающим.

Дальше картина не улучшилась.  Холанн пытался оживить игру рывками и борьбой, но Ян Пол ван Хекке грамотно перекрывал зоны, а подстраховка «Брайтона» работала чётко.  При этом усталость «Сити» становилась всё заметнее, темп падал, передачи замедлялись, а переходы в оборону выглядели всё более тяжёлыми.

Митома наказывает за пассивность

Чувство, что одного гола будет недостаточно, витало над стадионом.  Оно подтвердилось в середине тайма.  «Сити» позволил Каору Митоме принять мяч, развернуться и сместиться под рабочую ногу.  Пространство, которое при других обстоятельствах закрывается автоматически, осталось свободным.

Удар оказался точным, а Доннарумма был бессилен.  Этот гол стал логичным итогом второго тайма, в котором «Брайтон» выглядел свежее и смелее.  После счёта 1:1 инициатива и вовсе полностью перешла к «Брайтону».  Матеуш Нуньеш не попал головой из выгодной позиции, а затем Митома вырезал передачу на Гомеса — парагваец бил уже практически в пустые ворота, но умудрился отправить мяч мимо.

Гвардиола выпустил всех оставшихся опытных игроков, включая Райана Шерки, пытаясь вернуть энергию и агрессию.  И моменты были — удар Холанна с линии вынесли с ленточки, ещё одна ошибка Айяри подарила шанс уже Шерки, а затем и Холанну, но норвежец пробил прямо во вратаря.  Дважды «Сити» получил мяч буквально на блюдце, и оба раза не сумел воспользоваться.

Третья ничья подряд и тревожные выводы

Финальный свисток зафиксировал ничью, которая для «Брайтона» выглядела заслуженным результатом, а для «Манчестер Сити» — очередным упущенным шансом.  За неделю команда потеряла шесть очков, а «Арсенал» получил возможность уйти в отрыв на восемь.  Да, кадровые проблемы очевидны.  Да, нагрузка и плотный календарь сказываются.  Но ключевая проблема, кажется, глубже.

«Сити» всё реже контролирует матчи так, как привык, и всё чаще зависит от отдельных эпизодов, а не от системного давления.  Даже юбилейный гол Холанна в этой игре оказался скорее статистической вехой, чем поворотным моментом.  Чемпионская гонка ещё формально не завершена, но такие вечера на «Этихаде» делают её всё менее похожей на привычный сценарий последних лет.