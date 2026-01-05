Сборные Египта и Бенина сыграют в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча состоится 5 января в 19:00 по мск.

Египет подошел к матчу с двумя победами и одной ничьей. Салах и Ко обыграли сборные Зимбабве и ЮАР, а вничью сыграли с командой Анголы. По итогу египтяне вышли из своей группы в статусе лидера с 7 очками на счету.

Бенин прошел в плей-офф через дополнительный отбор в рейтинге команд, занявших третье места в группах. Сборная Бенина выступала в группе D, где она проиграла ДР Конго и Сенегалу, а также обыграла Ботсвану.

Последний раз Бенин проходил в плей-офф в 2019 году. Тогда команда добралась до четвертьфинала. Египет в этом плане более опытный участник турнира, у которого за плечами немало побед в финалах. Что сегодня победит — старание или опыт?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Букмекеры дают на победу Египта 1.38, на победу Бенина можно поставить 10.3.

Искусственный интеллект предсказал победу сборной Египта со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Египет — Бенин смотрите на LiveCup.Run.

