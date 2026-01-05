Сборные Египта и Бенина сыграют в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча состоится 5 января в 19:00 по мск.
Египет подошел к матчу с двумя победами и одной ничьей. Салах и Ко обыграли сборные Зимбабве и ЮАР, а вничью сыграли с командой Анголы. По итогу египтяне вышли из своей группы в статусе лидера с 7 очками на счету.
Бенин прошел в плей-офф через дополнительный отбор в рейтинге команд, занявших третье места в группах. Сборная Бенина выступала в группе D, где она проиграла ДР Конго и Сенегалу, а также обыграла Ботсвану.
Последний раз Бенин проходил в плей-офф в 2019 году. Тогда команда добралась до четвертьфинала. Египет в этом плане более опытный участник турнира, у которого за плечами немало побед в финалах. Что сегодня победит — старание или опыт?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Букмекеры дают на победу Египта 1.38, на победу Бенина можно поставить 10.3.
- Искусственный интеллект предсказал победу сборной Египта со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Египет — Бенин смотрите на LiveCup.Run.
