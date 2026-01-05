Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо остался под впечатлением от игры форварда Гонсало Гарсии в игре 18-го тура Примеры с «Бетисом» (5:1).

Гонсало Гарсия globallookpress.com

«Гонсало провел для себя игру мечты — на "Бернабеу", в свой первый сезон, оформил хет-трик, он очень хотел забивать... Я безмерно счастлив за него, за его ежедневную работу, за его впечатляющее отношение, как когда он играет, так и когда не играет. Он — прекрасный пример того, что значит быть воспитанником академии "Реала". Я горячо поздравляю его, он заслужил эту возможность. И призываю его продолжать в том же духе», — сказал Хаби Алонсо на послематчевой пресс-конференции.

В этом сезоне 21-летний Гарсия провел 18 матчей за «сливочных», забил в них 3 мяча и сделал один ассист.