4 января в Лондоне «Тоттенхэм» сыграет с «Сандерлендом» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи в 18:00 мск.
«Тоттенхэм» занимает 13-е место с 26 очками. «Шпоры» выиграли только 2 из 5 матчей в турнире. В прошлом туре хозяева добыли одно очко благодаря нулевой с «Брентфордом».
«Сандерленд» идет на 7-й позиции, имея 29 пунктов. «Кошки» имеют 3 ничьи подряд в АПЛ. В прошлом поединке гости на своем поле сумели сыграть нулевую ничью с «Манчестер Сити».
Обе команды имеют немало кадровых проблем, поэтому оптимальных составов сегодня не будет. В прошлый раз соперники разошлись нулевой ничьей. Будет ли победитель в этой встрече?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.
- Котировки букмекеров на победу составляют 1.99 и 4.25 соответственно.
- Искусственный интеллект сделал ставку на нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Сандерленд» смотрите на LiveCup.Run.
