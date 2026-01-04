«Галатасарай» готов предложить до 35 миллионов евро за полузащитника «Интера» Давиде Фраттези и активно ведет переговоры о его трансфере. Турецкий клуб очень заинтересован в подписании итальянского игрока.

Давиде Фраттези globallookpress.com

Ранее Tuttosport сообщал, что Фраттези отказался от предложения «Фенербахче» и предпочитает перейти в «Ювентус». Теперь же «Галатасарай» рассматривает возможность аренды с последующим выкупом, что выгодно для «Интера», так как они хотят продать игрока с гарантированным условием, а не на основании выполнения определенных требований.

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, Фраттези все еще открыт для сделки, и новости о возможном трансфере могут появиться в ближайшее время.