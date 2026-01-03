Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о нынешних проблемах команды с травмами.

Арне Слот globallookpress.com

«У нас было четыре игрока на скамейке, которые не сыграли ни одной минуты в Премьер-лиге, и при этом этим футболистам еще предстоит провести много матчей. Если кто-то задавался вопросом: "Хм, почему он, например, заменил Флориана Вирца? ", то через два дня после игры он все еще чувствовал серьезный дискомфорт в задней поверхности бедра. Именно поэтому он не смог тренироваться и провел тренировку только вчера.

С учетом большого количества предстоящих матчей это было слишком рискованно, особенно когда у тебя не так много доступных игроков с опытом игры в Премьер-лиге. И, конечно, Коди Гакпо — хороший вариант для замены и выхода на поле.

Все эти моменты мы обязаны учитывать: наличие игроков хотя бы с минимальным опытом выступлений в Премьер-лиге с учетом плотного календаря. Мы уже провели два месяца без остановок, играя в футбол, а большинство из них — шесть или семь месяцев подряд без пауз. Поэтому все остались в форме, в хорошем настроении, мы сыграли "на ноль". Если искать позитив, то это именно эти моменты, а также то, что Ибу Конате не получил желтую карточку и не будет дисквалифицирован», — цитирует Слота ВВС.

В настоящий момент «Ливерпуль» имеет в своем активе 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.