Нападающий «Тоттенхэма» Манор Соломон перешел в «Фиорентину» на правах аренды, сообщает пресс-служба «шпор».

Манор Соломон globallookpress.com

Арендное соглашение заключено до окончания текущего сезона.

В первой половине сезона израильтянин выступал за «Вильярреал», в составе которого отметился одним голом за 11 встреч. Таким образом, форвард был отозван из аренды в испанском клубе

Нападающий присоединился к лондонскому клубу летом 2023 года в качестве свободного агента. За этот период Соломон принял участие в шести матчах и сделал две результативные передачи.