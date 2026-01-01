Лондонский «Вест Хэм» нашел себе нападающего в португальском «Жил Висенте», подписав 21-летнего Пабло за € 23 млн.

Как сообщает известный инсайдер Флориан Плеттенберг, сейчас сделка по игроку находится на завершающем этапе и скоро о ней будет объявлено официально.

Завтра Пабло должен прибыть в «Вест Хэм» для прохождения медицинского обследования. Трансфер будет полностью оформлен до выходных.

Нападающий имеет двойное гражданство — Бразилии и Португалии. В этом сезоне он сыграл в чемпионате Португалии 13 матчей, забил 10 голов и сделал один ассист.