Итальянские «Фиорентина» и «Торино» интересуются бывшим защитником ЦСКА Родриго Бекао, информирует авторитетный инсайдер Экрем Конур.

Родриго Бекао globallookpress.com

Также его хотят заполучить «Верона» и «Дженоа». В настоящее время 29-летний бразилец выступает за турецкий «Фенербахче», где сейчас не проходит в основу и сыграл в этом сезоне всего одну встречу.

Бекао имеет опыт выступления в Серии А за «Удинезе» (2019-2023). Сейчас он оценивается в 3 млн евро, а его контракт действует до 2028 года. За ЦСКА он играл в сезоне-2018/2019.