В 19-м туре АПЛ «Вест Хэм» и «Брайтон» померяются силами. Играть команды будут на «Лондон Стэдиум» 30 декабря. Начало в 22:30 мск.
«Вест Хэм» проиграл три матча подряд в АПЛ и от спасительной 17-й строчки команду сейчас отделяют 5 пунктов. Последний раз «молотобойцы» побеждали в начале ноября. Тогда они обыграли «Бернли». С тех пор лондонцы не знают вкуса побед. При этом команда имеет 11 поражений в 18 матчах турнира.
«Брайтон» идет на серии из пяти поединков без побед, имея 3 поражения и 2 ничьи. В последнем матче «чайки» уступили на выезде «Арсеналу». Поражения стало вторым выездным подряд для гостей. Последняя победа на выезде была в конце ноября дома у «Ноттингем Форест».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры выставили 3.55 на победу «Вест Хэма» и 2.07 они предлагают на победу «Брайтона».
- Искусственный интеллект считает, что победит «Вест Хэм» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вест Хэм» — «Брайтон» смотрите на LiveCup.Run.
