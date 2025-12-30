Итальянский клуб «Комо» нацелился на подписание 22-летнего бразильского левого защитника Каики из «Крузейро».

Кайки cbssports.com

Главный тренер команды Сеск Фабрегас стремится усилить оборону качественными игроками, и сделка может быть завершена в ближайшее время, как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

«Комо» уже отправил официальное предложение «Крузейро» о трансфере игрока. Переговоры продолжаются, и вероятность заключения сделки оценивается как высокая. Кайки — воспитанник академии «Крузейро».

Помимо «Комо», бразильского футболиста также рассматривают несколько португальских клубов. В текущем сезоне Кайки принял участие в 53 матчах за «Крузейро», забив один гол и отдав пять результативных передач.