Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов оценил результаты московской команды в текущем сезоне РПЛ.

Игорь Колыванов globallookpress.com

«Результат "Динамо" под руководством Карпина получился не самым лучшим. Руководство и болельщики ждали другого. Но были объективные причины: большое количество травм, несколько основных игроков уехали.

Гусеву дали возможность. Перед ним стоит задача завоевать Кубок России, но это будет очень сложно. Однако на Ролана не будет оказываться такое давление, как на Карпина. У него будет несколько месяцев, чтобы подготовить команду», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».

Напомним, что недавно Ролан Гусев был утвержден в должности главного тренера «Динамо». Сейчас москвичи располагаются на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.