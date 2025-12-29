Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о ситуации с травмированными футболистами в команде.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Я не знаю, как Маунт может быть готов к игре. Как и остальные. Бруну уже говорит, что ему нужно тренироваться, но мы не уверены насчет этого.

Майну начнет работу на поле. У де Лигта небольшие проблемы, у Магуайра то же самое, поэтому я не жду этих игроков на поле в матче с "Вулверхэмптоном".

Что касается игры с "Лидсом", я не знаю», — цитирует Аморима официальный сайт клуба.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» сейчас имеет в своем активе 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.