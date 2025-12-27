«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «Вольфсбурга» Константиноса Кульеракиса, сообщает Sport.es.

Константинос Кульеракис globallookpress.com

По информации источника, каталонцы также желают видеть в своих рядах защитника «Гамбурга» Луку Вушковича, права на которого принадлежат «Тоттенхэму».

Утверждается, что переход кого-то из игроков в зимнее трансферное окно является «маловероятным».

В нынешнем сезоне Кульеракис принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Вушкович сыграл 15 матчей, в которых забил два гола.