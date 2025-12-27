«Арсенал» заинтересован в приобретении 19-летнего правого защитника «Милана» Давиде Бартезаги в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Caught Offside Марк Брус.

Давиде Бартезаги globallookpress.com

По информации источника, «Милан» оценивает игрока в 45 миллионов евро и не планирует его продавать в ближайшее время. За Бартезаги также наблюдают «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид.

В текущем сезоне Бартезаги сыграл 13 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с «Миланом» действует до лета 2030 года.