«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Ахдудом» (3:0) в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В составе хозяев дублем отметился нападающий Криштиану Роналду, отличившись на 32-й и 45+3-й минутах.
Еще один гол записал на свой счет Жоау Феликс на 90+4-й минуте.
Результат матча
Аль-НасрЭр-Рияд3:0Аль-ОхдудНаджран
1:0 Криштиану Роналду 31' 2:0 Криштиану Роналду 45+3' 3:0 Жоау Фелиш 90+4'
Аль-Наср: Наваф Аль-Акиди, Иньиго Мартинес, Марсело Брозович (Salem Alnajdi 88'), Уэсли (Абдулла аль-Хайбари 69'), Анжело Габриэл, Кингсли Коман (Али Аль-Хассан 88'), Криштиану Роналду, Жоау Фелиш, Султан Аль-Ганам (Saad Al Nasser 69'), Abdulelah Al-Amri, Nawaf Bu Washl
Аль-Охдуд: Сэмуел Португал, Ghassan Hawsawi, Гёкхан Гюль, Халед Нарей (Блаж Крамер 40'), Petros, Саид Аль-Рубайе, Хуан Педроса (Хусейн Аль-Забдани 78'), Burak Ince (Салех Аль-Харти 83'), Ali Al-Salem (Салех Аль-Аббас 83'), Mateo Borrell (Абдулазиз Хатила 79'), Ibrahim Ashi
Жёлтые карточки: Саид Аль-Рубайе 61' (Аль-Охдуд), Салех Аль-Харти 90+2' (Аль-Охдуд)
После этого матча «Аль-Наср» занимает 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 30-ю очками в активе. «Аль-Ахдуд» — на 17-й позиции с 5-ю баллами.