«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Ахдудом» (3:0) в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В составе хозяев дублем отметился нападающий Криштиану Роналду, отличившись на 32-й и 45+3-й минутах.

Еще один гол записал на свой счет Жоау Феликс на 90+4-й минуте.

Результат матча

Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Охдуд Наджран

1:0 Криштиану Роналду 31' 2:0 Криштиану Роналду 45+3' 3:0 Жоау Фелиш 90+4'

Аль-Наср: Наваф Аль-Акиди, Иньиго Мартинес, Марсело Брозович ( Salem Alnajdi 88' ), Уэсли ( Абдулла аль-Хайбари 69' ), Анжело Габриэл, Кингсли Коман ( Али Аль-Хассан 88' ), Криштиану Роналду, Жоау Фелиш, Султан Аль-Ганам ( Saad Al Nasser 69' ), Abdulelah Al-Amri, Nawaf Bu Washl

Аль-Охдуд: Сэмуел Португал, Ghassan Hawsawi, Гёкхан Гюль, Халед Нарей ( Блаж Крамер 40' ), Petros, Саид Аль-Рубайе, Хуан Педроса ( Хусейн Аль-Забдани 78' ), Burak Ince ( Салех Аль-Харти 83' ), Ali Al-Salem ( Салех Аль-Аббас 83' ), Mateo Borrell ( Абдулазиз Хатила 79' ), Ibrahim Ashi

Жёлтые карточки: Саид Аль-Рубайе 61' (Аль-Охдуд), Салех Аль-Харти 90+2' (Аль-Охдуд)