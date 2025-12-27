«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Ахдудом» (3:0) в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»
Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра» globallookpress.com

В составе хозяев дублем отметился нападающий Криштиану Роналду, отличившись на 32-й и 45+3-й минутах.

Еще один гол записал на свой счет Жоау Феликс на 90+4-й минуте.

Результат матча

Аль-НасрЭр-РиядАль-Наср3:0Аль-ОхдудАль-ОхдудНаджран
1:0 Криштиану Роналду 31' 2:0 Криштиану Роналду 45+3' 3:0 Жоау Фелиш 90+4'
Аль-Наср:  Наваф Аль-Акиди,  Иньиго Мартинес,  Марсело Брозович (Salem Alnajdi 88'),  Уэсли (Абдулла аль-Хайбари 69'),  Анжело Габриэл,  Кингсли Коман (Али Аль-Хассан 88'),  Криштиану Роналду,  Жоау Фелиш,  Султан Аль-Ганам (Saad Al Nasser 69'),  Abdulelah Al-Amri,  Nawaf Bu Washl
Аль-Охдуд:  Сэмуел Португал,  Ghassan Hawsawi,  Гёкхан Гюль,  Халед Нарей (Блаж Крамер 40'),  Petros,  Саид Аль-Рубайе,  Хуан Педроса (Хусейн Аль-Забдани 78'),  Burak Ince (Салех Аль-Харти 83'),  Ali Al-Salem (Салех Аль-Аббас 83'),  Mateo Borrell (Абдулазиз Хатила 79'),  Ibrahim Ashi
Жёлтые карточки:  Саид Аль-Рубайе 61' (Аль-Охдуд),  Салех Аль-Харти 90+2' (Аль-Охдуд)

После этого матча «Аль-Наср» занимает 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 30-ю очками в активе.  «Аль-Ахдуд» — на 17-й позиции с 5-ю баллами.