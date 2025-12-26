В Российском футбольном союзе (РФС) очень довольны работой Ивана Шабарова во главе молодежной сборной России.

Иван Шабаров globallookpress.com

«Иван Шабаров является не только прекрасным тренером, но и отличным методистом. Желаю ему достичь целей, которые он перед собой ставит, стать тренером большой команды, — цитирует Митрофанова ТАСС. — Это топовый специалист, таких в стране единицы. Мы довольны его работой в молодежной сборной», — сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов изданию ТАСС.

В уходящем году Россия U21 выиграла Кубок Манаса с участием сборных Ирана, Бахрейна и Киргизии до 23 лет. 47-летний Шабаров работает с молодежкой с июня 2023 года.