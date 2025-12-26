Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался об игре Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Первое: мне кажется, честно, что он даже Доннарумме не уступает. Просто у Доннаруммы настолько, не знаю, кредо, он распиаренный и так далее, он дорого стоит. Поэтому даже при прочих равных все равно бы склонялись весы в его сторону.

То, что он лучше Шевалье, у меня вообще сомнений нет. Глобально он класснее Шевалье. И он точно тот игрок, который должен играть как можно дольше в европейских чемпионатах», — отметил Аршавин в эфире ютюб-канала «Это футбол, брат! ».

В текущем сезоне Сафонов провел четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил три мяча.