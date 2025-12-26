Альваро Арбелоа может сменить Хаби Алонсо на посту главного тренера «Реала». Об этом сообщает ESPN.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

Стало известно, что руководство «Реала» размышляет об увольнении Хаби Алонсо. Предстоящий матч Супекубка Испании может стать определяющим моментом для главного тренера «сливочных».

Альваро Арбелоа, который сейчас возглавляет 2-ю команду «Реала», может сменить Алонсо уже в ближайшее время. Специалист является главным кандидатом на данный момент.

Напомним, что полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Реалом» и «Атлетико» состоится 8-го января 2026-го года. До этого поединка «сливочные» также встретятся с «Бетисом» в Примере 4-го января.