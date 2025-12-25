Хавбек мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуарду Камавинга намерен вложить свои деньги в открытие футбольной академии в Анголе.

Эдуарду Камавинга globallookpress.com

«Это наполняет меня радостью. Мои родители очень гордятся мной. Я также очень рад вернуться в свою страну, открыть тут футбольную академию и иметь возможность внести свой вклад в ее развитие», — заявил 23-летний игрок изданию RMC Sport во время приезда в Анголу на Рождество.

Камавинга родился в Анголе, но уже в возрасте одного года перебрался во Францию. Он является воспитанником «Ренна».