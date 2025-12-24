Красноярский «Енисей» официально назначил Сергея Ташуева главным тренером команды. Контракт подписан на полтора года.

Сергей Ташуев globallookpress.com

По информации из СМИ, в первые полгода стороны планируют лучше узнать друг друга и заложить основу для будущего сотрудничества. В следующем сезоне Ташуев намерен усилить состав и поставить перед командой амбициозные задачи.

На данный момент «Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. После 21 матча команда набрала 23 очка. Лидером турнира является воронежский «Факел» с 48 очками.