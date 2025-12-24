Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес высказался о результатах каталонской команды в текущем сезоне.

Фермин Лопес globallookpress.com

«Поражения в "класико" и в Лондоне стали поворотными моментами для команды. В конце концов, это игры, которые можно проиграть, правда в том, что мы были не так хороши, как обычно…

Но с тех пор команда сделала шаг вперёд, вернувшись к тому уровню, который мы имели в прошлом году. Сейчас у нас очень хорошая серия, надеемся, что она продлится до конца», — приводит слова Фермина Лопеса Barca Universal.

Напомним, что «Барселона» в настоящий момент лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая на четыре очка идущий вторым «Реал».