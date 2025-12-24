Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о своем решении перейти в команду из Санкт-Петербурга.

«Было общение с "Севильей". Но тогда сложилось много факторов. После чемпионата Европы, где я очень хорошо себя проявил, у меня было много предложений от европейских и российских клубов. Но все общение проходило очень долго. Уже спустя полтора месяца после Евро я подписал контракт с "Зенитом".

За эти полтора месяца поступало очень много предложений. Но в конце концов мы с семьей решили, что предложение из Санкт-Петербурга было лучшим. Выбирали именно между "Зенитом" и "Севильей"? Да. Как я уже и сказал, было очень много предложений. Но выбор пал именно на "Зенит". Не назову конкретные клубы, от которых были предложения. Это были клубы из Испании, Италии, Греции и России. Разговаривал ли с ЦСКА или "Спартаком"? Не буду про это говорить», —приводит слова Дркушича «Советский Спорт».

В текущем сезоне РПЛ на счету 26-летнего словенца Дркушича 17 матчей без результативных действий.