Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о своем решении перейти в команду из Санкт-Петербурга.

Ванья Дркушич
Ванья Дркушич globallookpress.com

«Было общение с "Севильей".  Но тогда сложилось много факторов.  После чемпионата Европы, где я очень хорошо себя проявил, у меня было много предложений от европейских и российских клубов.  Но все общение проходило очень долго.  Уже спустя полтора месяца после Евро я подписал контракт с "Зенитом".

За эти полтора месяца поступало очень много предложений.  Но в конце концов мы с семьей решили, что предложение из Санкт-Петербурга было лучшим.  Выбирали именно между "Зенитом" и "Севильей"?  Да.  Как я уже и сказал, было очень много предложений.  Но выбор пал именно на "Зенит".  Не назову конкретные клубы, от которых были предложения.  Это были клубы из Испании, Италии, Греции и России.  Разговаривал ли с ЦСКА или "Спартаком"?  Не буду про это говорить», —приводит слова Дркушича «Советский Спорт».

В текущем сезоне РПЛ на счету 26-летнего словенца Дркушича 17 матчей без результативных действий.