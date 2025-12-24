Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды над «Кристал Пэлас» (1:1, 8:7 по пенальти) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

Микель Артета globallookpress.com

«Я очень рад, что мы вышли в полуфинал. Мы играли против команды, у ворот которой очень сложно создавать голевые моменты. Но мы создали много моментов и должны были забить больше голов с игры. Наши игроки были очень сосредоточены при пробитии пенальти. Во втором тайме соперник был более агрессивен, нежели мы, но в целом это еще одна победа, и я очень рад», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В полуфинале турнира «канониры» сыграют против «Челси».