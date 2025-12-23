Винсиус Жуниор, бразильский вингер мадридского «Реала», столкнулся с отсутствием поддержки со стороны болельщиков команды.

Винсиус Жуниор globallookpress.com

После замены в матче Ла Лиги против «Севильи» (2:0), где «Реал» одержал победу, фанаты освистали 25-летнего игрока сборной Бразилии, который не забивает голы уже 17 матчей подряд. Винисиус покинул поле под звуки недовольных криков болельщиков. В своих социальных сетях он убрал фотографию с футболкой «сливочных» и оставил лишь многоточие.

По информации журналиста Маркоса Бенито из El Chiringuito, это был первый раз, когда Винисиус ощутил недостаток поддержки от болельщиков «Реала». Бразилец начал сомневаться в том, действительно ли фанаты хотят видеть его в составе клуба.

Этот инцидент заставил Винисиуса задуматься о своем будущем. Теперь он рассматривает возможность не продлевать контракт с «Реалом», который истекает в 2027 году.