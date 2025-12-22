Воспитанник московского «Спартака» и бывший главный тренер Дмитрий Гунько высказался по поводу того, кто должен возглавить красно-белых.

Дмитрий Гунько globallookpress.com

«Все в клубе занимаются поиском главного тренера. И новостей, как понимаю, нет. Это говорит о непростой ситуации.

Думаю, на данном этапе это будет иностранный специалист. Но, если говорить глобально, тренировать "Спартак" уже давно пора российскому тренеру. Состав у команды достаточно мощно укомплектован, но надо понимать, что будет завтра, какой будет лимит», — сказал Гунько «Матч ТВ».

11 ноября в отставку был отправлен Деян Станкович. Вместо него команду временно возглавил Вадим Романов. После первой части сезона красно-белые занимают 6-е место с 29 очками.

49-летний Гунько сейчас возглавляет тульский «Арсенал». Во главе «Спартака» он провел 7 матчей в 2014 году.