Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес хочет снова стать профессиональным футболистом.

Дани Алвес globallookpress.com

Как сообщает издание ESPN, 42-летний игрок намерен приобрести португальский клуб «Сан‑Жуан‑де‑Вер», который выступает в третьем по силе дивизионе страны.

В настоящее время окружение Алвеса согласовывает последние условия сделки по его покупке. После этого, бразилец заключить контракт на полгода и доиграть сезон в составе «Сан‑Жуан‑де‑Вер».

Алвес выступал за испанские «Барселону» и «Севилью», французский «ПСЖ», итальянский «Ювентус», бразильские «Баия» и «Сан‑Паулу». Последний раз он появлялся на поле 8 января 2023 года в составе мексиканского «Пумаса».

Бразилец является одним из самых титулованных футболистов в истории, в его активе 43 трофея. Он становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке УЕФА, трижды — в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021).