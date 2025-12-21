Нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш прокомментировал победу своей команды над «Эвертоном» (1:0) в гостевой встрече 17-го тура АПЛ.

Виктор Дьекереш globallookpress.com

«Конечно, хорошо, что смогли выиграть. Это была трудная победа на выезде, но мы взяли три очка, и было приятно забить гол. После перерыва мы были очень близки к тому, чтобы обеспечить себе три очка.

Это была сложная игра, но было бы хорошо, если бы мы забили еще несколько голов, потому что тогда можно было бы лучше контролировать ход матча. Всегда приятно выигрывать футбольные матчи и возглавлять турнирную таблицу, но это не так уж много значит, потому что предстоит сыграть ещё много матчей», — цитирует Дьекереша пресс-служба лондонского клуба.

«Арсенал» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ.