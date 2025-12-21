Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
«Я много раз высказывался про лимит легионеров. Каждому легионеру есть своя роль. Если убрать всех легионеров, не будет прогресса чемпионата России. Если будут приезжать топовые легионеры, будут расти и молодые футболисты, русские футболисты могут стать топовыми. Всех легионеров нельзя убирать, но и привозить ниже среднего тоже не хотелось бы. Мы тогда вообще будем деградировать. И так сейчас деградируем, потому что все варятся в собственном соку, а играть между собой — это чемпионат пивзавода, получается», — заключил Глушаков в своем телеграм-канале.
Напомним, что Минспорта планирует ужесточить лимит на легионеров в РПЛ уже со следующего сезона.