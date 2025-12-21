Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Денис Глушаков globallookpress.com

«Я много раз высказывался про лимит легионеров. Каждому легионеру есть своя роль. Если убрать всех легионеров, не будет прогресса чемпионата России. Если будут приезжать топовые легионеры, будут расти и молодые футболисты, русские футболисты могут стать топовыми. Всех легионеров нельзя убирать, но и привозить ниже среднего тоже не хотелось бы. Мы тогда вообще будем деградировать. И так сейчас деградируем, потому что все варятся в собственном соку, а играть между собой — это чемпионат пивзавода, получается», — заключил Глушаков в своем телеграм-канале.

Напомним, что Минспорта планирует ужесточить лимит на легионеров в РПЛ уже со следующего сезона.